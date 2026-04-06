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El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

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