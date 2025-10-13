El presidente estadounidense Donald Trump habla en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén el 13 de octubre de 2025. (Foto de Evan Vucci / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén el 13 de octubre de 2025. (Foto de Evan Vucci / AFP).
Trump en Israel: Hay una oportunidad de firmar la paz con Irán pero primero hay que “resolver” Rusia
El presidente estadounidense, , consideró este lunes que tras el cese del conflicto entre Israel y Hamás hay una oportunidad para firmar un acuerdo de paz con Irán, pero pidió centrarse “primero en Rusia”.

“Creo que tenemos una oportunidad. (…) Creo que será fácil, pero primero tenemos que resolver lo de Rusia. Tenemos que solucionar eso primero”, indicó ante el Parlamento israelí (Knéset), el mismo día en que Hamás liberó a los veinte rehenes vivos que tenía bajo su control y en que se va a celebrar en Egipto una Cumbre de la Paz.

