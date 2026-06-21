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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz vía CNP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz vía CNP).
/ Aaron Schwartz via CNP / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida “de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas” o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

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