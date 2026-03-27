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Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán. Foto: Jim Watson /AFP
Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán. Foto: Jim Watson /AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está “diezmado” y que desea alcanzar un “acuerdo” que ponga fin a la guerra.

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