El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está “diezmado” y que desea alcanzar un “acuerdo” que ponga fin a la guerra.

“Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado”, declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasará el fin de semana.

Se observan estelas de cohetes en el cielo durante una nueva andanada de ataques con misiles de Irán sobre la ciudad costera israelí de Netanya, el 27 de marzo de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Este sábado se cumple un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán, en el que murió el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y que desató la actual guerra en Oriente Medio.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

Bomberos de Irán, con la ayuda de una excavadora, retiran escombros de un edificio residencial destruido en el norte de Teherán el 23 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.

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