El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes en su red Truth Social que el acuerdo con Irán está “prácticamente negociado” y que firmará un pacto “grandioso e importante” con Teherán, “o no habrá acuerdo”.

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo podría firmarse el lunes. Aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa “una propuesta bastante sólida” para reabrir el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán reconoció estar de acuerdo con Estados Unidos en muchos puntos, pero afirmó que la firma no es inminente. Subrayó que la propuesta en discusión no incluye concesiones inmediatas en materia nuclear.

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el lunes 25 de mayo de 2026. (EFE/ Abedin Taherkenareh).

“Es cierto que hemos llegado a una conclusión en gran parte de los temas en discusión. Pero afirmar que la firma de un acuerdo es inminente es algo que nadie puede sostener”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

Así, el régimen iraní moderó las expectativas al argumentar que los “cambios frecuentes” y las contradicciones por parte de Estados Unidos presentan “problemas y obstáculos” en plena negociación de los detalles finales del memorando.

¿Qué contiene el memorando de entendimiento?

Un hombre cruza una calle cerca de una valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz con una leyenda en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

De acuerdo con el portal Axios, el borrador del memorando de entendimiento contempla una prórroga de 60 días del actual alto el fuego (vigente desde abril), durante la cual se reabriría el estrecho de Ormuz.

Además, Irán debe retirar las minas desplegadas en el estrecho de Ormuz para garantizar el libre paso de barcos.

La ubicación del estrecho de Ormuz. (AFP).

Mientras que Estados Unidos debe levantar el bloqueo a los puertos iraníes y conceder algunas exenciones a las sanciones vigentes contra Teherán.

Como parte del acuerdo, Irán podrá volver a vender petróleo libremente, lo que aliviaría su economía y la presión sobre el mercado petrolero global.

Axios informó que el borrador del memorando incluye el compromiso de Irán de no buscar armas nucleares, una de las principales líneas rojas establecidas por Trump durante las negociaciones y que también es una exigencia fundamental de Israel.

Sin embargo, la agencia semioficial iraní Tasnim aseguró que el acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con el programa atómico han sido aplazados a negociaciones posteriores a la firma del memorando de entendimiento, en un plazo de 60 días.

Según dos fuentes de Axios, Irán, a través de los mediadores, ofreció a Estados Unidos compromisos verbales sobre el alcance de las concesiones que está dispuesto a hacer para suspender el enriquecimiento de uranio y renunciar al material nuclear que posee, unos 440 kilos de uranio enriquecido al 60%.

Estados Unidos estudiaría levantar más sanciones y descongelar fondos iraníes, pero solo como parte de un acuerdo final verificable.

También se plantea que termine el conflicto entre Israel y Hezbolá, aunque Israel conservaría margen de acción si considera que el grupo militante libanés intenta rearmarse.

¿Cómo se llegó al documento? Axios dijo que el acuerdo surgió tras una intensa mediación regional: Trump consultó el sábado con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Turquía y Pakistán, quienes respaldaron la iniciativa.

Pakistán fue el principal mediador, encabezado por el mariscal Asim Munir, que estuvo en Teherán impulsando las negociaciones.

Trump evaluó dos opciones: escalar militarmente con nuevos ataques o avanzar por la vía diplomática, y finalmente se inclinó por la negociación.

De manera paralela, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó sus reservas sobre varios puntos del acuerdo.

Trump necesita cerrar un acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, hace gestos durante un mitin en Suffern, Nueva York, el 22 de mayo de 2026. (EFE/EPA/KENA BETANCUR). / KENA BETANCUR

El analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, dijo a El Comercio que el borrador del memorando puede representar un paso importante para reducir tensiones en el Medio Oriente, aunque aún está lejos de garantizar una normalización duradera entre ambas partes.

“Es un paso adelante, notable. Sin embargo, faltan unos elementos para ver si el acuerdo pueda ser duradero”, afirmó.

Para Tucci, uno de los principales vacíos es la ausencia de referencias a un alto el fuego permanente y la falta de definiciones sobre los plazos de negociación de los aspectos más sensibles.

“Faltan una serie de elementos y precondiciones para entender si efectivamente este borrador pueda ser efectivo”, advirtió.

Señaló que el punto más crítico continúa siendo el programa nuclear iraní, precisamente uno de los asuntos centrales para Washington.

Según explicó, aún no está claro cómo se ejecutarían medidas como la suspensión del enriquecimiento de uranio o el destino de las reservas iraníes de material enriquecido.

“Trump necesita que el tema nuclear esté incluido. Está en el borrador, pero no queda claro cómo se va a desarrollar lo que está escrito, cuándo se dará la entrega y cuáles serán los tiempos”, sostuvo.

Pese a ello, consideró que el documento podría servir como una base para avanzar hacia un entendimiento más amplio.

Tucci también llamó la atención sobre la estrategia de presión de Trump durante las negociaciones y no descartó que el mandatario estadounidense vuelva a recurrir a medidas coercitivas para forzar concesiones de Teherán.

“No sabemos si Trump quiere presionar con otro ataque. Es posible; no se puede descartar”, señaló.

Aun así, expresó su expectativa de que el proceso se encamine hacia una solución diplomática y no hacia una nueva escalada militar.

Uno de los elementos que más destaca el analista es el limitado protagonismo de Israel dentro de los términos conocidos del acuerdo. Según explicó, el documento filtrado no incluiría temas especialmente sensibles para el gobierno de Netanyahu, como el programa de misiles balísticos iraníes.

Tucci consideró que esta situación podría abrir tensiones entre Washington y Tel Aviv, especialmente si las prioridades estratégicas de Trump comienzan a diferir de las de Israel.

Advirtió que Israel aún podría intentar presionar para modificar las condiciones o incluso obstaculizar o boicotear el proceso si considera que el acuerdo afecta sus intereses estratégicos.

“Trump necesita un acuerdo en este momento. De otra manera, no puede decir que ha ganado”, afirmó.

“Parece ser un acuerdo que pueda lograr pacificar, por lo menos temporalmente y de manera transitoria, a la región”, concluyó.

"Vamos de menos a más, como debe ir una negociación"

En esta fotografía del 2 de mayo de 2026 muestra al buque cisterna Bili, con bandera de Gambia, anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP). / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Por su parte, el analista internacional Carlos Novoa indicó a El Comercio que el memorando marca una diferencia importante con respecto a los intentos previos de negociación. A su juicio, el borrador refleja una estrategia más gradual y menos confrontacional que podría facilitar un acercamiento entre ambas partes.

“Antes se veían posiciones maximalistas de Estados Unidos tratando de imponer cosas que se sabía Irán no iba a ceder. Hoy vamos de menos a más, como debe ir una negociación”, señaló.

Para Novoa, la principal diferencia es que el documento no plantea una victoria total para uno de los dos actores, sino una fórmula de aproximación que podría abrir la puerta a acuerdos más amplios.

“No es algo que le dé el 100% del triunfo a uno u otro bando, sino un memorándum que acerca posturas para tener un primer acuerdo de alto el fuego, al menos, lo cual sería importante”, afirmó.

Aunque los temas nucleares de fondo siguen pendientes, Novoa consideró que, por ahora, Teherán parecería obtener ventajas políticas dentro del proceso debido al cambio en el discurso estadounidense y a la prolongación del conflicto.

“Quien parecería estar obteniendo mayores concesiones es Irán”, sostuvo.

Explicó que los objetivos iniciales planteados por Washington se han ido modificando con el paso de los meses porque no obtuvo los resultados esperados.

“No se ha doblegado al poder o al régimen de los ayatolas en Irán; por el contrario, se le ha dado un cierto respiro que hace que ellos tengan una postura más sólida”, indicó.

Pese a valorar el avance diplomático, Novoa advirtió que cualquier entendimiento de este tipo continúa siendo vulnerable a nuevos episodios de tensión.

“Es un acuerdo frágil; cualquier cosa que haga uno u otro lado puede volver a generar una chispa que encienda nuevamente el conflicto”, señaló.

Sin embargo, destacó que incluso un acuerdo temporal podría ser valioso por el margen político que ofrecería para continuar negociando.

“Si se logra firmar, así sea precario, se gana tiempo, pero también hay que decir que no es un acuerdo que dé una garantía de mediano plazo”, precisó.

Novoa consideró que las objeciones expresadas por Israel no son una sorpresa, debido a que Tel Aviv ha mantenido históricamente una posición crítica frente a cualquier entendimiento con Teherán.

“Para Israel, cualquier acuerdo con Irán es un peligro para su seguridad”, afirmó.

Explicó que la percepción israelí es que Teherán podría aprovechar una negociación para aliviar presiones mientras fortalece sus capacidades estratégicas.

“Así es como lo ven los israelíes; por eso no quieren ningún tipo de acuerdo para el futuro”, sentenció.