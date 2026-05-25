Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos e Irán se encuentran a las puertas de firmar un acuerdo que podría significar un paso fundamental para terminar con la guerra iniciada el 28 de febrero. El memorando de entendimiento prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde los primeros días del conflicto. De esa manera, se busca reducir el riesgo de una nueva escalada bélica, pero también por el momento se deja por fuera asuntos clave que ponen en duda su viabilidad a largo plazo.

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