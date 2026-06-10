El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora “tendrán que pagar las consecuencias”.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, dijo Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras la última oleada de ataques.

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