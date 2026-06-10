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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora “tendrán que pagar las consecuencias”.

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