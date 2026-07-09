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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
El presidente estadounidense Donald Trump llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
/ GEORGI LICOVSKI
Por Agencia AFP

Israel compartió información de inteligencia con Estados Unidos respecto a un plan nuevo y “específico” de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, informaron el jueves medios estadounidenses.

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