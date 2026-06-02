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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán por la ofensiva israelí en el Líbano y aseguró que las conversaciones prosiguen.

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