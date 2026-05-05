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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una cumbre de pequeñas empresas celebrada en la Casa Blanca el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una cumbre de pequeñas empresas celebrada en la Casa Blanca el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este martes a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la actual tregua entre ambos países y afirmó que Teherán sabe cuáles son los límites que no deben pasar.

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