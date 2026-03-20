En la tercera semana de enfrentamientos, y a puertas de una cuarta, la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán entra en una fase de mayor incertidumbre.

El presidente Donald Trump y sus subalternos han hablado de poner un alto al programa nuclear iraní y de contener su proyecto balístico. También de promover un cambio de régimen en Irán, de respaldar a Israel e, inclusive, de adelantarse al Estado persa (que iba a “atacar primero”). Los argumentos han sido múltiples en medio de una guerra que no cuenta con una hoja de ruta clara.

En este contexto, el periodista e internacionalista Carlos Novoa advierte que esta multiplicidad de objetivos revela una estrategia construida sobre la marcha y fuertemente influida por Israel. A su juicio, lejos de encaminar una salida, esta ambigüedad complica a la Administración Trump y abre un escenario en el que la negociación, el estancamiento y la escalada conviven al mismo tiempo.

El presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

-El presidente Donald Trump ha indicado en los últimos días que Irán está “totalmente derrotado”. ¿Cómo se interpreta esa afirmación en plena guerra?

Hay una contradicción en el presidente Donald Trump, desde antes de la guerra inclusive. Hay que recordar que una de las razones por las que él gana las elecciones, o los republicanos le ganan a los demócratas, es porque prometen no ir a las guerras a las que supuestamente los demócratas están acostumbrados a ir. Entonces, ahí tenemos una doble lectura que refleja una contradicción del discurso y que va adecuando de acuerdo a las circunstancias.

-¿Cómo se refleja esa contradicción en el desarrollo del conflicto?

Antes de Irán, Donald Trump estaba acostumbrado a que todo lo que tenía que ver con la relevancia internacional de los hechos en los cuales entraba eran fáciles o relativamente fáciles de resolver, como el caso de Venezuela. Pero en Irán ha encontrado una resistencia muy fuerte.

-Trump también ha hablado de un posible cambio de régimen. ¿Qué pasa con ese objetivo?

En un momento dado dice que va a derrocar al régimen y no lo ha podido lograr, porque eso no se puede hacer fácilmente sin una batalla terrestre, que le significaría muchas víctimas.

-La Casa Blanca ha dado distintas justificaciones para la ofensiva. ¿Qué revela eso?

Tiene que ver con que no estaban muy convencidos de ir al conflicto bélico o con que no había una decisión clara en un principio, y que de una u otra manera fue arrastrado por Israel, que sí tenía la intención de entrar a esta guerra porque Irán es su mayor enemigo.

Una mujer remueve los escombros de su casa tras los ataques con misiles, el 15 de marzo de 2026, en Teherán, Irán.

-Desde el punto de vista estratégico, ¿existe una salida clara para Estados Unidos?

No hay una estrategia clara de salida. Lo que Trump pensó que iba a ser relativamente sencillo no lo ha sido, y está viendo de qué manera puede encontrar el momento adecuado para salir de la guerra sin que esto signifique una derrota.

-Si Irán estuviera derrotado, como viene diciendo Trump, ¿qué debería verse en el terreno?

Si has destruido toda la fuerza militar iraní, entonces ¿por qué Irán sigue lanzando misiles contra Israel y contra blancos proestadounidenses en el Golfo Pérsico?

-¿Qué tan determinante ha sido Israel en este conflicto?

Para Israel sí era estratégico ir a este conflicto, porque estaba en la mira de Irán. Se podría entender todas las razones que Israel ha esgrimido para ingresar. Yo creo que aquí el gran mérito de Israel es haber hecho que Estados Unidos se meta en el conflicto, donde no tenía nada que hacer o sin que fuera su prioridad.

-¿Cómo influye el gobierno de Benjamin Netanyahu en esta decisión?

Para un gobierno tan radical como el de Benjamin Netanyahu era clave ingresar a este conflicto, porque los propios iraníes han señalado abiertamente que una de sus misiones es desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Para el Estado hebreo eso es algo inaceptable, inadmisible.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) / / ATTA KENARE

-El Estrecho de Ormuz ha entrado en el centro del conflicto...

El tema del Estrecho de Ormuz es clave, porque estamos hablando de la economía mundial. Una gran crisis económica mundial generará presión dentro y fuera de Estados Unidos, y eso podría ser un ‘Waterloo’ o una situación contraproducente para Donald Trump. Él no pensaba encontrar este tipo de resistencia. Pensaba arrasar y que dentro de la cúpula iraní alguien pudiera tomar las riendas y ser aliado a Estados Unidos. Un modelo similar al de Delcy Rodríguez en Venezuela.

-¿Qué escenario es más probable en las próximas semanas?

Un poco de los tres: negociación, estancamiento y escalada. Pero mientras más se prolonga la guerra, Irán se empodera. El régimen se fortalece porque hay una especie de victimización.

Va a haber momentos de escalamiento, de ida y vuelta. Y una nueva escalada militar puede ocurrir si Israel incrementa sus ataques. Además, todavía no se ha puesto todo lo militar sobre la mesa. Irán no tiene armas nucleares, pero Israel sí, al igual que EE.UU.

-¿La extensión de la guerra dejaría mucho más expuesto a Estados Unidos, a Trump?

Mientras más tiempo pasa, se le complica sobre todo a Estados Unidos, porque Trump tiene que dar cuenta y además enfrenta elecciones de medio término en noviembre, lo que podría significar una derrota para los republicanos.

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