El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide que se indulte al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus causas judiciales abiertas en Israel. (SAUL LOEB / POOL / AFP)
/ SAUL LOEB
Agencia AFP
Agencia AFP

Donald Trump pide indulto para Benjamin Netanyahu en causas judiciales abiertas en Israel
Donald Trump pide indulto para Benjamin Netanyahu en causas judiciales abiertas en Israel

Donald Trump pide indulto para Benjamin Netanyahu en causas judiciales abiertas en Israel

El presidente estadounidense, , pidió el lunes en el un indulto para el primer ministro , procesado en tres casos distintos por corrupción.

En uno de ellos, Netanyahu y su esposa están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos.

Cigarros y champán, ¿a quién le preocupa eso?”, bromeó Trump ante los parlamentarios. “Tengo una idea, señor presidente”, dijo a su homólogo israelí Isaac Herzog. “¿Por qué no le da un indulto?”, agregó.

Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente resulta que me gusta este caballero que está allí”, afirmó señalando a Netanyahu.

El primer ministro ha negado repetidamente cualquier mala práctica en los tres casos en su contra, que sus seguidores consideran motivados políticamente.

Además del escándalo de los regalos, Netanyahu está acusado de negociar una cobertura más favorable de dos medios israelíes en los otros casos.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscan debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que terminaron con el estallido de la guerra en Gaza provocada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

