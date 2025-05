Trump fue recibido el martes en Riad por el príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salmán. Ambos firmaron una “asociación económica estratégica” entre sus naciones en los ámbitos de defensa, energía, policía y minerales.

La Casa Blanca detalló que Trump obtuvo el compromiso del príncipe de que Arabia Saudita invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluida una compra en material de defensa por 142.000 millones de dólares, el “mayor acuerdo en venta de defensa de la historia” de EE.UU.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (centro), camina con el presidente estadounidense Donald Trump (izq.) a su llegada a Riad el 13 de mayo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

También se crearán varios fondos conjuntos para inversiones en áreas como la energía, por 5.000 millones de dólares; defensa e industria aeroespacial por el mismo monto; así como 4.000 millones centrado en deportes.

La Casa Blanca informó que las inversiones sauditas incluirán 80.000 millones de dólares en Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD y Uber.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el príncipe heredero saudí en Riad el 13 de mayo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Trump habló durante un foro de inversiones bilaterales donde estuvo acompañado por Bin Salman. Dijo que la gran transformación del Medio Oriente “no ha venido del intervencionismo occidental, aireado con lecciones sobre cómo vivir o cómo gobernar sus propios asuntos”.

“Las relucientes maravillas de Riad o Abu Dabi no fueron creadas por los llamados constructores de naciones, los ‘neocons’ (neoconservadores) o las fundaciones liberales como las que se gastaron billones fracasando en el desarrollo de Kabul o Bagdad”, sostuvo.

“Al final, aquellos llamado constructores de naciones han destruido más naciones que las que han levantado y los intervencionistas, que intervinieron en sociedades complejas que no entendían. Os dijeron cómo hacerlo, pero no sabían ni aplicárselo a sí mismos”, indicó.

Trump también mencionó a Irán y le advirtió que Estados Unidos ejercerá una “presión máxima” si rechaza firmar un nuevo acuerdo nuclear. Además, anunció el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre Siria.

Estas son las claves de la gira de Trump

La guerra en Gaza

Trump llegó al Medio Oriente horas después de que su gobierno lograra la liberación del rehén estadounidense Edan Alexander, tras una negociación directa con Hamás en la que no participó Israel. ¿Es el preludio de algún anuncio que podría hacer con respecto a la guerra en Gaza iniciada en octubre del 2023?

“Todo es posible”, le dijo a El Comercio Henrique Cymerman, periodista israelí que cubre ampliamente el conflicto en el Medio Oriente.

En Gaza todavía quedan 58 rehenes en manos de Hamás. El martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que su ejército entrará “con toda su fuerza” en Gaza en los próximos días y que no contempla ningún escenario en el que su país detenga la guerra.

“Trump lleva tiempo diciendo que quiere conseguir un acuerdo global en el Medio Oriente que incluya el final de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes... Yo creo que él tiene una agenda extraordinariamente amplia. Todo esto es posible, pero la pregunta es por dónde van los tiros, y lo que entendemos aquí es que hay una ofensiva diplomática a varias bandas que pretende resolver varios problemas a la vez, y que pretende también incluir grandes inversiones por parte de países del Golfo en Estados Unidos", remarcó Cymerman.

El periodista explicó que el éxito de la negociación para la liberación de Alexander también se debe atribuir también a la presión militar que ejerce Netanyahu contra Hamás. “Esta presión militar está poniendo a Hamás en una situación complicada, y por eso ellos aceptaron liberar a Alexander y volver a la mesa de negociaciones en Qatar”.

Sin embargo, Cymerman considera que el caso de Alexander es un pequeño tirón de orejas a Netanyahu, pues en realidad Estados Unidos terminó por conseguir su liberación.

¿Qué falta para el final de la guerra? Hamás quiere un acuerdo que contemple la retirada total de Israel de Gaza. Mientras que Israel busca la eliminación de Hamás para acabar con el conflicto.

“Creo que Trump le está dando a Israel un tiempo limitado para golpear a Hamás, pero no creo que tenga un cheque en blanco. Me parece que estamos de alguna forma en el principio del final”, sostuvo Cymerman, para quien es clave lo que pasará en los próximos días en Qatar.

El periodista sostuvo que se está discutiendo quién va a administrar Gaza y la desmilitarización de ese territorio. Agregó que Hamás ya aceptó que no será parte del futuro político de Gaza, pero todavía no acepta entregar las armas, algo que no es aceptable tanto para Israel como para Estados Unidos y la Autoridad Palestina.

El factor Irán

Otra prioridad de la agenda de Trump es resolver el tema de Irán y la eliminación de su programa nuclear. Para ello ha preferido el camino de la negociación.

“La pregunta es si va a conseguir aquí un acuerdo con Irán que pare esta carrera nuclear por ahora, o se está planificando algún tipo de ataque militar en el futuro”, dijo Cymerman.

Con respecto a antes del ataque del 7 de octubre del 2023, Irán está muy debilitado, remarcó Cymerman, quien agregó que la guerra en Gaza empeoró la situación interna en la República Islámica. Dijo que la mayor parte de la población no quiere al régimen.

“La oposición iraní con la que hablo calcula que un 85% de la población se opone a este gobierno de los ayatolas. Ellos tienen problema con las mujeres, a las que reprimen; tienen uno de los porcentajes más altos del mundo de drogadictos; mucha gente es portadora del VIH/SIDA. A todo ello hay que sumarle el golpe militar que Israel le dio el año pasado en represalia. Esa suma hace que Irán esté en una posición bastante débil", sosuvo.

Pero el periodista precisó que Irán tiene suficiente uranio enriquecido como para fabricar entre seis y siete bombas nucleares.

“Trump está intentando frenar este proceso por la vía diplomática. No se sabe si lo logrará. Lo que sí veo es que de manera paralela a las negociaciones, la opción militar está siendo preparada tanto por Estados Unidos como por Israel en todo tipo de ejercicios conjuntos que han sido llevados a cabo en las últimas semanas”, dijo.

Los Acuerdos de Abraham

Los Acuerdos de Abraham son una serie de pactos bilaterales de normalización de relaciones firmados en el 2020 entre Israel y países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Estados Unidos ha sido el principal mediador en este proceso.

Hasta antes de la guerra en Gaza, Arabia Saudita lo iba a firmar, algo que iba a significar un acontecimiento geopolítico de gran magnitud que marcaría un punto de inflexión en el mundo árabe e islámico, pues ese país es el guardián de los lugares santos del islam y una potencia regional clave en el Medio Oriente.

Cymerman sostuvo que por primera vez países como Siria y de alguna forma Líbano han manifestado que quieren formar parte de los Acuerdos de Abraham.

