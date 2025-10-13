Trump se reúne con los familiares de los rehenes israelíes en Jerusalén

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este lunes en Jerusalén con familiares de los rehenes que hasta hoy habían estado en manos de Hamás, con quienes habló en el Parlamento (Knéset) junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según la imagen distribuida por medios locales, en la reunión estuvieron también presentes el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump y que también ha formado parte del equipo mediador estadounidense, e Ivanka, mujer de este último e hija mayor del líder republicano.

La Knéset es también el escenario en el que Trump va a hablar ante el pleno, el mismo día en que el grupo terrorista entregó a los 20 rehenes vivos que tenía en su poder.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas apuntó en un comunicado que su lucha no terminará hasta que los cuerpos de los 28 que continúan en Gaza sean localizados y devueltos para un entierro digno: “Solo entonces el pueblo de Israel estará completo”, dijeron.

La familia de Guy Gilboa-Dalal, uno de los israelíes que sí fueron liberados con vida, confiaron en que todos los allegados puedan recuperar a los suyos.

“ Esperamos que cada familia pueda alcanzar este anhelado momento y recibir a su ser querido en casa, incluyendo a todos los fallecidos, para ser sepultados en la tierra de Israel ”, señalaron en una nota aparte.

Israel prevé que algunos de los cuerpos serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregará todos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

