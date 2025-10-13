Personas con retratos de rehenes israelíes retenidos en Gaza y ondeando banderas nacionales israelíes, junto con un cartel del presidente estadounidense Donald Trump, se reunieron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP).
Personas con retratos de rehenes israelíes retenidos en Gaza y ondeando banderas nacionales israelíes, junto con un cartel del presidente estadounidense Donald Trump, se reunieron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump se reúne con los familiares de los rehenes israelíes en Jerusalén
Resumen de la noticia por IA
Trump se reúne con los familiares de los rehenes israelíes en Jerusalén

Trump se reúne con los familiares de los rehenes israelíes en Jerusalén

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , se reunió este lunes en con que hasta hoy habían estado en manos de , con quienes habló en el (Knéset) junto al primer ministro israelí, .

Según la imagen distribuida por medios locales, en la reunión estuvieron también presentes el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump y que también ha formado parte del equipo mediador estadounidense, e Ivanka, mujer de este último e hija mayor del líder republicano.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegan a su destino en Ramala

La Knéset es también el escenario en el que Trump va a hablar ante el pleno, el mismo día en que el grupo terrorista entregó a los 20 rehenes vivos que tenía en su poder.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas apuntó en un comunicado que su lucha no terminará hasta que los cuerpos de los 28 que continúan en Gaza sean localizados y devueltos para un entierro digno: “Solo entonces el pueblo de Israel estará completo”, dijeron.

La familia de Guy Gilboa-Dalal, uno de los israelíes que sí fueron liberados con vida, confiaron en que todos los allegados puedan recuperar a los suyos.

Esperamos que cada familia pueda alcanzar este anhelado momento y recibir a su ser querido en casa, incluyendo a todos los fallecidos, para ser sepultados en la tierra de Israel”, señalaron en una nota aparte.

Israel prevé que algunos de los cuerpos serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregará todos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC