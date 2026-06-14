Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, António Guterres reclamó reiteradamente el fin de los combates, que se respetaran los distintos altos el fuego negociados durante los últimos meses y la reapertura completa del estrecho de Ormuz. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, António Guterres reclamó reiteradamente el fin de los combates, que se respetaran los distintos altos el fuego negociados durante los últimos meses y la reapertura completa del estrecho de Ormuz. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este domingo el acuerdo de paz anunciado por EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra iniciada el pasado febrero y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, que considera “un paso decisivo hacia una solución pacífica del conflicto”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.