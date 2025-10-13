El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras firmar el acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años: "Nunca antes había visto tanta felicidad". (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras firmar el acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años: "Nunca antes había visto tanta felicidad".
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump, tras firmar el acuerdo de Gaza: "Nunca antes había visto tanta felicidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “nunca antes había visto tanta felicidad” tras firmar en Sharm el Sheij el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, un pacto rubricado entre los mediadores: EE.UU., Egipto, Qatar y Turquía.

Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”, dijo Trump desde la sala de conferencias donde se ha realizado la firma, acompañado de más de una treintena de líderes mundiales.

