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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos en la cumbre del G7, celebrada en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos en la cumbre del G7, celebrada en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este martes factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

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