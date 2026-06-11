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Una vista de la isla iraní de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de crudo del país, en el norte del Golfo Pérsico, el 2 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
Una vista de la isla iraní de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de crudo del país, en el norte del Golfo Pérsico, el 2 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este jueves una posible operación para tomar la isla de Kharg a la firma del acuerdo de paz con Irán que, según anunció, podría producirse este fin de semana en Europa.

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