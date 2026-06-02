Por Roger Zuzunaga Ruiz

Donald Trump y Benjamin Netanyahu son vistos como dos de los líderes más alineados del escenario internacional. Sin embargo, una tensa llamada telefónica reportada por Axios el lunes, en la que el presidente estadounidense habría lanzado duras recriminaciones a su aliado israelí por los ataques en el Líbano, sugiere que esa relación atraviesa un momento delicado. Más que un desacuerdo puntual sobre una operación militar, el episodio expone diferencias cada vez más visibles sobre cómo terminar con la guerra en Irán, contener a Hezbolá y evitar que Medio Oriente se deslice hacia un nuevo conflicto regional.

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