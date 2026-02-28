Dos cadenas de televisión israelíes informaron este sábado por la noche de que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vieron una “foto del cuerpo” del guía supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN.

Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

En una entrevista con NBC News, Trump dijo que cree que Jamenei habría muerto en el ataque.

“Creemos que es correcto”, declaró Trump al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo antes que había “muchos indicios” de que Jamenei había muerto en un ataque a su complejo residencial.

Mientras que el ejército israelí afirmó que mató a siete altos responsables iraníes, incluyendo al jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour.