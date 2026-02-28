Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en una imagen del 20 de marzo de 2014. (Foto de Handout / KHAMENEI.IR / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Dos cadenas de televisión israelíes informaron este sábado por la noche de que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vieron una “foto del cuerpo” del guía supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

