Guillermo Vera Ayala
Dos años de guerra en Gaza: las claves para entender cómo ha cambiado el mundo con el conflicto en Medio Oriente
La guerra en Gaza cumplió dos años mientras avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. La jornada estuvo marcada por actos conmemorativos por los israelíes asesinados por los terroristas de Hamás el 7 de octubre del 2023, así como por protestas en varias ciudades del mundo en favor del final del conflicto que ha devastado el enclave palestino.

