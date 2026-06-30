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Resumen

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Miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica. Foto: AFP
Miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Dos miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán, murieron a tiros en el oeste del país, cerca de la frontera con la región autónoma del Kurdistán iraquí, informó este martes la prensa estatal.

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