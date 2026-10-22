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Resumen

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Una persona sigue la cobertura televisiva del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Una persona sigue la cobertura televisiva del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Agencia AFP

Un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó dos muertos y ocho heridos, informó el jueves la autoridad de aviación civil, en momentos en que el reino sufre ataques constantes de los hutíes de Yemen.

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