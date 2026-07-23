icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El USS Donald Cook (DDG 75) transita por el mar Arábigo mientras un MH-60S Sea Hawk vuela cerca. Foto: Centcom
El USS Donald Cook (DDG 75) transita por el mar Arábigo mientras un MH-60S Sea Hawk vuela cerca. Foto: Centcom
Por Agencia EFE

Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.