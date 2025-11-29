Dos niños muertos en Gaza por un dron israelí, dice la familia

Escucha la noticia
Miembros de la familia dijeron que dos niños palestinos murieron el sábado en Gaza por un ataque con dron del ejército israelí, quien aseguró haber matado a dos sospechosos que “representaban una amenaza inmediata”.
Los militares afirmaron que vieron a dos personas que llevaban a cabo “sospechosas actividades”.
Tíos de los dos hermanos señalaron a la AFP que tenían 8 y 10 años de edad, y salieron a buscar madera para hacer fuego.
El ejército israelí indicó por su parte que sus soldados “identificaron a dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla”, que marca la zona de Gaza bajo control israelí tras el inicio de la tregua con el movimiento islamista palestino Hamás.
Según el ejército, los sospechosos “se acercaron” a sus tropas en el sur de Gaza, “lo que era una amenaza inmediata para ellas”. “La aviación israelí eliminó a los sospechosos”, agregó.
Mahmud Basal, portavoz del organismo de rescate de Gaza, confirmó a AFP que los hermanos fueron abatidos a las 08H30 (06h30 GMT) en un bombardeo de dron israelí en Bani Suheila, al este de Jan Yunis.
Los identificó como Fadi y Jumaa Tamer Abu Assi.
Alaa Abu Assi, tío de los niños, afirmó que eran “inocentes” y que no tenían “ni cohetes ni bombas”.
El hospital Nasser de esta ciudad dijo que recibió los cuerpos de los niños, que luego fueron enterrados por su familia en la tarde.
Desde la entrada en vigor del frágil cese el fuego el 10 de octubre, se han registrado varios incidentes mortales por disparos de las fuerzas israelíes contra palestinos en el sector de la Línea Amarilla.
