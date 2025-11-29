Niños palestinos desplazados caminan por refugios improvisados ​​en el barrio de Tel al-Hawa, al sur de la ciudad de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)
Agencia AFP
Dos niños muertos en Gaza por un dron israelí, dice la familia
Dos niños muertos en Gaza por un dron israelí, dice la familia

Miembros de la familia dijeron que dos niños palestinos murieron el sábado en por un ataque con dron del , quien aseguró haber matado a dos sospechosos que “representaban una amenaza inmediata”.

LEE: Ataque con drones navales paraliza una gran terminal petrolera rusa

Los militares afirmaron que vieron a dos personas que llevaban a cabo “sospechosas actividades”.

Tíos de los dos hermanos señalaron a la AFP que tenían 8 y 10 años de edad, y salieron a buscar madera para hacer fuego.

Un niño palestino desplazado permanece de pie sobre las ruinas de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)
El ejército israelí indicó por su parte que sus soldados “identificaron a dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla”, que marca la zona de Gaza bajo control israelí tras el inicio de la tregua con el movimiento islamista palestino Hamás.

Según el ejército, los sospechosos “se acercaron” a sus tropas en el sur de Gaza, “lo que era una amenaza inmediata para ellas”. “La aviación israelí eliminó a los sospechosos”, agregó.

Mahmud Basal, portavoz del organismo de rescate de Gaza, confirmó a AFP que los hermanos fueron abatidos a las 08H30 (06h30 GMT) en un bombardeo de dron israelí en Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

Una mujer palestina desplazada pasa junto a un edificio destruido en el barrio de Tel al-Hawa, al sur de la ciudad de Gaza, el 29 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)
Los identificó como Fadi y Jumaa Tamer Abu Assi.

Alaa Abu Assi, tío de los niños, afirmó que eran “inocentes” y que no tenían “ni cohetes ni bombas”.

El hospital Nasser de esta ciudad dijo que recibió los cuerpos de los niños, que luego fueron enterrados por su familia en la tarde.

MÁS: El papa lamenta “el uso de la religión para justificar las guerras”, en misa en Estambul

Desde la entrada en vigor del frágil cese el fuego el 10 de octubre, se han registrado varios incidentes mortales por disparos de las fuerzas israelíes contra palestinos en el sector de la Línea Amarilla.

