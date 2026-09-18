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Resumen

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este viernes que atacaron un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

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