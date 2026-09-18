“El petrolero ‘Trend’, que navega bajo bandera togolesa, fue blanco de un ataque e interceptado después de que se declarara un incendio a bordo”, precisó en el texto el ejército ideológico iraní.
Esa fuerza de élite mencionó un intento de “paso ilegal” por esta ruta vital para el tránsito mundial de hidrocarburos que tiene bloqueada desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, en febrero pasado.
El responsable de seguridad de un buque “señaló que un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio a bordo que después fue apagado”, señaló.
La agencia no dio más detalles de la embarcación en cuestión, con lo que se desconoce si es la misma mencionada por los Guardianes de la Revolución.
El jueves por la noche, UKMTO había reportado también un “incidente de seguridad en el estrecho de Ormuz, a 16 millas náuticas (29,5 km) al noreste de Jasab, Omán”.
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