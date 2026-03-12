Las autoridades de Dubái han detenido a 21 personas por grabar y compartir imágenes de misiles iraníes sobrevolando el emirato en las distintas salvas de ataques sufridas los pasados días, según la organización Detained in Dubái, que presta asistencia a extranjeros arrestados en la ciudad.

La creadora de la organización, Radha Sterling, precisó en la web de la organización que el último arrestado es un británico de 60 años, que tenía en su teléfono imágenes de los misiles cuando la policía lo interrogó, unas imágenes que de inmediato borró, pero al parecer ya las había compartido con otras personas.

El portal de la organización precisa que las leyes de los Emiratos Árabes Unidos en lo relativo a los “ciberdelitos” implican que es delito no solo grabar, sino repostear o comentar imágenes que puedan “incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública”.

Las penas asociadas a esos delitos pueden llegar a los dos años de cárcel y multas de entre 20.000 y 200.000 dinares emiratíes (entre 5.000 y 50.000 euros).

Sterling advirtió de que conductas normales en otros países a la hora de interactuar en redes sociales -como compartir imágenes aparecidas en medios de comunicación- pueden ser consideradas delito en Emiratos Árabes y sus autores acusados de amenazar la seguridad nacional.

Esta captura de vídeo tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales el 7 de marzo de 2026 muestra el humo que se eleva desde el Aeropuerto Internacional de Dubái. Foto: ANÓNIMO / UGC / AFP / -

Subrayó que el emirato -donde viven millones de extranjeros, algunos de renta muy alta- ha tratado de construir una imagen de metrópolis internacional moderna y segura, pero la persecución de personas por el mero hecho de hablar de la guerra o compartir información “socava la imagen que han querido crear” porque “propaga el miedo” entre residentes y visitantes.

Hasta el momento, el Foreign Office británico no se ha pronunciado sobre el caso del ciudadano detenido ni ha respondido a preguntas de si hay más nacionales detenidos en Dubái o Abu Dabi por tomar imágenes de la guerra.

