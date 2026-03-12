Escuchar
Una columna de humo se eleva desde el puerto de Jebel Ali tras un ataque de Irán en Dubái el 1 de marzo de 2026. (Foto de Fadel SENNA / AFP).
Por Agencia EFE

Las autoridades de Dubái han detenido a 21 personas por grabar y compartir imágenes de misiles iraníes sobrevolando el emirato en las distintas salvas de ataques sufridas los pasados días, según la organización Detained in Dubái, que presta asistencia a extranjeros arrestados en la ciudad.

