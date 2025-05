Edan Alexander fue secuestrado el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás atacó por sorpresa en Israel y mató a más de 1.200 personas. Estuvo cautivo en Gaza 584 días.

Tenía 19 años en aquel momento y se encontraba haciendo el servicio militar cerca de la Franja de Gaza.

En el comunicado que publicó Hamás tras la liberación de Alexander dijo que está dispuesto a “entablar inmediatamente negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo completo para un alto el fuego duradero, la retirada del ejército (israelí), el levantamiento del bloqueo, un intercambio de prisioneros, así como la reconstrucción de la Franja de Gaza”.

Personas se congregan para ver una transmisión en vivo en una pantalla gigante sobre la liberación del soldado israelí-estadounidense Edan Alexander en Tel Aviv. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

“Instamos a la administración del presidente Trump a proseguir sus esfuerzos para poner fin a la brutal guerra emprendida por el criminal de guerra Netanyahu contra los niños, las mujeres y los civiles desarmados en Gaza”, agregó.

Edan Alexander era el único rehén vivo con nacionalidad estadounidense que seguía retenido en Gaza. De las 251 personas secuestradas en Israel durante el ataque de Hamás, 58 siguen cautivas en territorio palestino, 34 de las cuales el ejército israelí ha declarado muertas.

Estados Unidos no informó a Israel sobre la negociación para liberar a Alexander, solo lo hizo tras alcanzar el acuerdo con Hamás, afirmó una fuente familiarizada con el trato a “Times of Israel”.

Para el periodista Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, lo logrado por Trump con la liberación del soldado Alexander es una demostración más de la forma cómo Estados Unidos opera, “de una manera individual, viendo primero el interés de sus ciudadanos y del país, lo cual refleja una postura realista de las relaciones internacionales, un realpolitik en el cual no hay amigos sino intereses”.

“Para Washington, la liberación del rehén estadounidense es una prioridad por tratarse de un ciudadano y finalmente también un golpe mediático muy favorable para Trump”, indicó Novoa a El Comercio.

¿Trump se distancia de Netanyahu?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, conversan con periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 4 de febrero de 2025. (Foto de EFE/EPA/SHAWN THEW)

De acuerdo con el medio estadounidense NBC News, en las últimas semanas la relación entre Trump y Netanyahu se ha vuelto tensa debido a que ambos están cada vez más en desacuerdo sobre una estrategia para enfrentar los desafíos en el Medio Oriente ahora que Hamás se ha degradado significativamente y que Irán está debilitado.

“Donde Netanyahu ve la oportunidad de finalmente destruir las instalaciones nucleares de Irán, Trump ve la oportunidad de eliminar la amenaza de que Irán adquiera un arma nuclear mediante un acuerdo. Mientras Israel ataca Gaza con una nueva ofensiva militar, Trump presiona por un alto el fuego y busca implementar su plan de posguerra para reconstruir la zona y convertirla en una ‘riviera del Medio Oriente‘”, refirió NBC News basado en dos personas que tienen conocimiento de las tensiones bilaterales.

El canal agregó que no cayó bien en Israel el reciente acuerdo de Trump con los hutíes para detener la campaña militar estadounidense contra este grupo respaldado por Irán, que opera y ataca desde Yemen.

Trump inicia el martes una gira en el Medio Oriente que lo llevará a Arabia Saidita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos hasta el 16 de mayo. Israel informó la semana pasada que una vez culminado el viaje del mandatario estadounidense iniciará una gran ofensiva militar en Gaza para eliminar a Hamás y consquistar territorio palestino.

Según NBC News, Trump ha dicho en conversaciones privadas que la nueva ofensiva israelí en Gaza es un “esfuerzo desperdiciado” porque dificultará la reconstrucción.

Además, el domingo la agencia Reuters informó que un alto funcionario palestino le dijo que Hamás está en conversaciones con la administración Trump sobre un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Mientras que la televisora Al-Sharq, de Arabia Saudita, informó que “Estados Unidos ha ofrecido a Hamás un plan que comenzaría con la liberación de 10 rehenes a cambio de un período de alto el fuego”.

Según el informe, “Estados Unidos incluyó en la propuesta un acuerdo para la participación de Hamás en la nueva administración en Gaza”.

Además, el enviado estadounidense para el Medio Oriente, Steve Witkoff, habría informado a los mediadores, Qatar y Egipto, que Washington aceptaría la participación de Hamás en el gobierno después del final de la guerra, con la condición de que abandone la actividad militar.

Por su parte, Netanyahu dijo el domingo a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Congreso que no hay desacuerdos con Trump y que mantienen conversaciones regulares. “Ellos tienen sus propios intereses, pero nosotros trabajamos juntos”, expresó.

“Jerusalem Post” informó que el fin de semana hubo una reunión entre Netanyahu, Witkoff y el embajador en Israel, Mike Huckabee. Además, esta cita inluyó una conversación telefónica entre el primer ministro israelí y Trump.

Tras esa reunión, Netanyahu autorizó el envío de una delegación negociadora a Doha de cara a las conversaciones indirectas con Hamás en busca de un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“En su reunión con el enviado Witkoff y el embajador Huckabee, el primer ministro discutió el último esfuerzo para implementar el esquema para la liberación de rehenes presentado por Witkoff, antes de la escalada de los combates” en Gaza, según la Oficina de Netanyahu.

La propuesta de Witkoff a la que se hace referencia se dio tras la última tregua de enero, que fracasó luego de que Israel rompiera el alto el fuego tras negarse a implementar la segunda fase, que implicaba la liberación de todos los rehenes a cambio del fin de la guerra. Aquella vez, el estadounidense propuso extender la primera fase del acuerdo sin un compromiso de acabar con la guerra.

En el comunicado, Netanyahu incide en que es el último esfuerzo para promover la propuesta de Witkoff, antes de que Israel escale los combates en Gaza.

Un tanque del ejército israelí avanza hacia una posición cercana a la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Para Carlos Novoa, Trump no hará nada para evitar que Israel lleve adelante sus planes.

“Trump realmente tiene un interés en lo que a Estados Unidos le puede beneficiar. El tema con los palestinos se lo deja a Netanyahu, que es un aliado incondicional. Le da un gran margen de maniobra para que él vea cómo solucionar el problema. Si no no hay ningún interés de por medio para Estados Unidos, yo no creo que a Trump le preocupe llegar a la paz con los palestinos”, anotó Novoa.

“No se va a oponer a que Netanyahu presione fuerte a los palestinos. No va a impedir que Israel finalmente aplaste a Hamás”, enfatizó.

Sostuvo que Trump “va a insistir con su propuesta de crear un resort en Gaza, cosa que no se va a dar finalmente, va a seguir poniendo el acento grandilocuente cuando sea necesario, pero en la práctica las cosas van por otro lado. Va a dejar que Israel haga lo que tiene que hacer”.

