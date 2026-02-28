Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estados Unidos e Israel atacan Irán | Últimas noticias EN VIVO
- Manifestantes iraníes apoyan al gobierno y protestan contra ataques
Los manifestantes se reúnen con banderas nacionales iraníes durante una manifestación en apoyo al gobierno y contra los ataques estadounidenses e israelíes frente a una mezquita en Teherán el 28 de febrero de 2026 | Foto: ATTA KENARE / AFP
- Rusia condena la agresión contra Irán, que ve planificada con antelación
- Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo. “No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, reza el comunicado de Exteriores ruso.
China, “muy preocupada” por el ataque a Irán, pide el “cese inmediato” de hostilidades
China mostró este sábado su “gran preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya “soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas”, y reclamó el “cese inmediato” de las operaciones militares para “mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio”. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ)
Donald Trump: “Hay una operación a gran escala en marcha” para “aniquilar” al régimen iraní | Foto: EFE/Truth Social/Donald Trump
Presidente de Israel agradece el apoyo de Trump en nueva guerra contra Irán
- El presidente israelí, Isaac Herzog , agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su “decisión histórica y valiente” de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. “ Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamin Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares”, dijo Herzog en un comunicado.
- “ Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.
- Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.
Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.
- Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado tenían entre sus blancos al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei , dijo la televisión pública israelí.