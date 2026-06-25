Por Juan Luis Del Campo

La frágil paz en Medio Oriente pende otra vez de un hilo con nuevos desacuerdos entre Estados Unidos e Irán. Tras un fin de semana de negociaciones en la localidad suiza de Bürgenstock, volvió a relucir como manzana de la discordia el programa nuclear iraní, en particular la posibilidad de que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) puedan regresar a los sitios de enriquecimiento nuclear en el país, bombardeados por fuerzas israelíes y estadounidenses en el 2025.

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