Irán ha dicho encontrarse en estado de alerta por la llegada de otro portaaviones de Estados Unidos a Medio Oriente en medio de la reactivación de las hostilidades entre ambos países.

El Comando Central de EE. UU. confirmó el lunes la llegada de la embarcación en cuestión, el portaaviones USS Theodore Roosevelt. Este último se sumó al USS George Washington y el USS George H. W. Bush, que ya se encontraban patrullando la zona del mar Arábigo.

La presencia simultánea de tres portaaeronaves estadounidenses disparó las alarmas en Teherán, cuyo alto mando militar se pronunció poco después de enterarse de la movilización. Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní, indicó que esto era un indicio claro de que “el enemigo está preparando sus fuerzas” y que su país permanece vigilante “con atención y precisión” ante cualquier movimiento de amenaza.

Fotografía del portaaviones USS Theodore Roosevelt navegando por aguas del golfo Pérsico junto a la fragata española Álvaro de Bazán y el USS Donald Cook. Foto: EFE/ Matthew Bash (Armada de EE.UU.)

“Esperamos que el enemigo no cometa un error de cálculo, pero si lo hace, recibirá una lección que servirá de advertencia para todos. Quien pretenda atacar a nuestro país por un error de cálculo debe saber que el pueblo iraní posee una civilización milenaria y una cultura de Ashura (de resistencia a fuerzas superiores), un pueblo que siempre ha sido civilizado, devoto de su patria y dispuesto a defenderla”, declaró el comandante persa.

Pese a lo anterior, la presencia simultánea de tres portaaviones de EE. UU. alrededor del mar arábigo no se prolongaría demasiado, pues un portavoz de la Flota del Pacífico de Estados Unidos indicó que el USS George Washington abandonaría el mar Arábigo y sus inmediaciones.

Los portaaviones en la zona

Las tres enormes embarcaciones antes mencionadas fueron movilizadas en las aguas cercanas a Irán esencialmente una fuerza disuasiva, pues todavía no han participado de operaciones directas de ataque contra la República Islámica; sin embargo, en cualquier escenario siguen suponiendo una fuerza militar considerable por sus capacidades.

Pese a lo anterior, Irán y su Guardia Revolucionaria han logrado limitar la circulación por el estrecho de Ormuz —vital para el transporte de hidrocarburos global— mediante el uso combinado de drones, minas acuáticas y ataques selectivos sobre buques petroleros y embarcaciones occidentales, al punto de llegar a cobrar peajes fácticos alrededor de su área de influencia marítima.

Ante tal escenario, los portaaviones han servido como un punto de referencia importante para la escolta de embarcaciones y controlar parcialmente los ataques contra los puntos de interés de Washington en Medio Oriente.

USS George H. W. Bush

El USS George H. W. Bush fue el primero del actual trío de portaaviones estadounidenses en llegar a la región, siendo desplegado en la zona alrededor del 23 abril, semanas después del fin de la “Operación Furia Épica”.

Como buque insignia del Grupo de Ataque de Portaaviones 10, el George H. W. Bush se movilizó acompañado de tres destructores de clase Arleigh Burke y otras unidades de apoyo.

USS George H W Bush. (Foto: US Navy)

La llegada de este bloque naval supuso la primera vez en décadas que tres grupos de ataque de portaaviones estaban presentes en la misma región. Por ese entonces, ya vigilaban el mar Arábigo las flotillas de su ‘hermano’ de clase, el USS Abraham Lincoln, y del gigantesco USS Gerald Ford.

Desde su partida de la Estación Naval de Norfolk, el USS George H. W. Bush suma unos 220 días de operaciones en Medio Oriente y en ese margen de tiempo ha realizado labores de vigilancia e interdicción marítima contra buques que puedan formar parte de la flota fantasma iraní.

El portaaeronaves también es uno de los ejes del cordón de defensa aérea de EE. UU. y sus aliados en las aguas del mar Arábigo, siendo un importante elemento disuasor clave en el bloqueo naval de Washington contra Teherán.

Un F/A-18 Super Hornet a bordo del USS George H. W. Bush durante los ejercicios militares Saxon Warrior 2017. (Foto: US Navy Europe)

Esta nave de 353 metros de eslora y propulsión nuclear es célebre por haber sido ser el modelo más avanzado de la ya descontinuada clase Nimitz, a la que también pertenecen los otros dos portaaviones enviados por Washington. Tras ser botado en 2006, el barco ingresó formalmente al servicio tres años más tarde, permaneciendo activo desde entonces.

El USS George H. W. Bush cuenta con una tripulación que se calcula en poco más de 6.000 efectivos. Asimismo, es capaz de transportar unas 90 aeronaves, de las cuales más de 40 son cazas de combate, unas 15 son helicópteros y las demás son aviones radar, de guerra electrónica y transporte logístico.

Entre su armamento, la embarcación militar cuenta con una pareja de lanzadores Mk 29 de defensa antiaérea con misiles de alcance corto y medio, junto a otros dos lanzadores RIM-116 RAM para intercepción infrarroja y de misiles y drones mediante radar. Adicionalmente, el portaaviones tiene un sistema de defensa Phalanx CIWS con cañones rotativos y ametralladoras Mk 38 contra lanchas rápidas y otras embarcaciones ligeras.

USS Theodore Roosevelt

El buque llegó a Oriente Medio el 15 de noviembre y por un breve momento restableció la amenazante fuerza de tres portaaviones que el Comando Central (Centcom) estadounidense mantenía en la región, aunque terminaría sirviendo de reemplazo para el USS George Washington.

Al igual que en el caso anterior, el objetivo del USS Theodore Roosevelt es mantener con firmeza el cerco económico y marítimo de Washington sobre la República Islámica.

Esta fotografía de la Marina de los EE.UU. obtenida el 19 de mayo de 2020 muestra al portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN 71) amarrado en la Base Naval de Guam. (AFP). / CONNER D. BLAKE

Se trata de una embarcación de la clase Nimitz, siendo el cuarto portaaviones de dicha generación. El Theodore Roosevelt tiene una eslora de 333 metros, un peso de 102.000 toneladas y alberga una tripulación de aproximadamente 5.600 personas.

Esta embarcación está equipada con dos lanzadores Sea Sparrow, otros dos lanzadores RIM-119 RAM y también un par de sistemas Phalanx CIWS para la defensa cercana al igual que el USS George H. W. Bush. Otros dispositivos con los que cuenta el USS Theodore Roosevelt son radares de búsqueda aérea tridimensional AN/SPS-48-E y radares de control de tiro AN/SPQ-9B.

En cuanto a su capacidad de llevar aeronaves, se estima que el portaviones recién llegado al mar Arábigo puede transportar entre 65 y 75 de estos equipos militares en total. Unos 44 son cazas de ataque y otros 15 son helicópteros, mientras que las unidades restantes son de radar, guerra electrónica y transporte.

USS George Washington

Este portaaviones arribó a Medio Oriente el 19 de agosto de este año tras haber prestado servicio en Japón, relevando al USS Abraham Lincoln y su agotada tripulación, que habían mantenido un despliegue de 300 días. El arribo del USS George Washington se produjo tras el fin de la tregua entre el gigante norteamericano y la nación persa en julio.

Un avión F-35C Lightning II durante su aterrizaje en la cubierta del portaaviones USS George Washington (CVN 73), que está en el mar Arábigo. (Centcom / X).

Al igual que el George H. W. Bush, el George Washington ha llevado a cabo labores de interdicción y vigilancia, siendo de gran importancia para impedir el comercio marítimo de Irán.

El (Centcom) de Estados Unidos había previsto la presencia del USS George Washington en Oriente Medio hasta noviembre, pero los recientes ataques de Irán en la región abrieron la posibilidad de que la estadía del portaaeronaves se prolongara.

Finalmente, se anunció que el portaaviones retornaría al control de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Japón. Si bien esto podría ser visto como un alivio para Teherán, el retorno de la embarcación muy probablemente obedezca a la necesidad de Washington de cubrir un agujero estratégico.

Desde el traslado del USS George Washington a las inmediaciones de Irán, la región del Pacífico Oriental había quedado sin un portaaviones fijo, lo que fue considerado como una “amenaza a la seguridad estadounidense” por analistas y antiguos altos mandos militares. Entre los argumentos principales se mencionaba que se estaba perdiendo un factor de disuasión muy importante frente a China en medio de un contexto de distanciamiento diplomático.

El portaaviones USS George Washington llegando al puerto de Danang, en Vietnam, el 30 de julio de 2026. (Foto de Nhac NGUYEN / AFP). / NHAC NGUYEN

Greg Poling, director del Programa del Sudeste Asiático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo por entonces a Associated Press que “Beijing estaba bastante satisfecha con la distracción de Estados Unidos y sus aliados”. Por su parte Mark Montgomery, excomandante que dirigió el grupo de ataque del USS George Washington, declaró a Newsweek que llevar el portaaeronaves a Medio Oriente “enviaba un mensaje de disuasión débil a China y no ofrecía garantías a los aliados de EE. UU.”.

Un rol más activo

La doctrina naval de Estados Unidos y los lineamientos del Manual de San Remo que esta busca seguir establecen limitaciones en el marco operativo de los portaaviones en el bloqueo naval, por lo que estos no pueden realizar ataques como parte del cerco marítimo de Washington contra Teherán. Es por esto que —al menos dentro de los reportes conocidos— el USS George Washington y el USS George H. W. Bush no han emprendido ofensivas como parte de sus labores.

No obstante, sí hubo participación directa de portaaeronaves en operaciones más agresivas contra la teocracia chiita tras las hostilidades iniciadas en febrero, pero dentro de un marco operativo diferente.

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda tras haber participado en operaciones bélicas en Oriente Medio, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026. (Costas METAXAKIS / AFP) / COSTAS METAXAKIS

El informe de la “Operación Furia Épica” refiere que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno de Estados Unidos en funciones, y el USS Abraham Lincoln tuvieron un importante rol de abastecimiento, envío de aeronaves y labores de defensa, destruyendo drones, aeronaves y misiles iraníes.

Si bien el mismo documento también señala que el USS George H. W. Bush tuvo una presencia de cierta importancia, se explica que el rol de dicho buque fue esencialmente de apoyo.

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