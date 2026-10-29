icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una valla de campaña electoral con la imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en Tel Aviv, Israel, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Una valla de campaña electoral con la imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en Tel Aviv, Israel, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Por Agencia EFE

El líder del bloque opositor israelí, Gadi Eisenkot, acusó este jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de orquestar una operación para deslegitimar los resultados de las elecciones de este jueves, después de las acusaciones del Likud de un robo electoral a favor de los partidos árabes.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?