Resumen

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China es uno de los países donde se aplica la pena de muerte. (Foto: Pixabay)
China es uno de los países donde se aplica la pena de muerte. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

Las ejecuciones registradas a nivel global se dispararon un 78 % en 2025, hasta 2.707, informó este lunes Amnistía Internacional (AI), la cifra más alta registrada por el organismo en 44 años, que estuvo espoleada por las ejecuciones por parte de Irán, que multiplicó por más de dos sus ejecuciones.

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