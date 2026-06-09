El Ejército de Estados Unidos anunció el martes que había “terminado” sus ataques de represalia contra Irán por el derribo de un helicóptero.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), a cargo de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, dijo en X que había “terminado ataques en defensa propia contra Irán”.

“Las fuerzas de CENTCOM atacaron sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Armada estadounidenses”, señaló.

El presidente estadounidense ya había advertido que “la respuesta” al incidente con la aeronave iba a “ser muy contundente, muy poderosa”, según declaraciones reportadas por la cadena ABC.

De acuerdo con los medios iraníes, durante la noche del martes se escucharon explosiones en varios lugares de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que sigue bloqueada.

Tras un breve periodo de calma, las agencias iraníes de prensa Mehr y Fars informaron temprano este miércoles de una segunda oleada de bombardeos en la misma zona atribuidos a Estados Unidos.

Minutos después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron un ataque con drones contra una base estadounidense en Baréin.

El canciller iraní, Abás Araqchi, había advertido poco antes en la red social X que las fuerzas militares de la república islámica “no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza”.

Trump acusó el martes a los iraníes de haber derribado el día anterior el helicóptero Apache estadounidense mientras sobrevolaba Ormuz, cuyos dos ocupantes lograron eyectarse, y había prometido “reaccionar”.

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