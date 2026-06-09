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Un F/A-18E Super Hornet preparándose para realizar un aterrizaje con detención en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 25 de mayo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
Un F/A-18E Super Hornet preparándose para realizar un aterrizaje con detención en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 25 de mayo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia AFP

El Ejército de Estados Unidos anunció el martes que había “terminado” sus ataques de represalia contra Irán por el derribo de un helicóptero.

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