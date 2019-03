Israel presentó un antiguo video para denunciar disparos de cohetes palestinos

El ejército israelí publicó el 26 de marzo pasado en sus redes sociales un video asegurando que se trataba de uno de los recientes ataques desde Gaza con dirección a Israel. Pero las imágenes ya habían sido ampliamente difundidas en el 2014. El ejército aseguró luego que se trató de una “ilustración” de esos tiros tomada de un “sitio web de Hamas”.

En el video, publicado en sus cuentas en Facebook y Twitter, en español, inglés y francés, pero no en hebreo, el ejército israelí asegura que se trata de imágenes tomadas la noche del 25 de marzo de 2019.

►Israel bombardea Gaza en represalia por cohete disparado sobre Tel Aviv | FOTOS



►Cohete disparado desde la Franja de Gaza deja 7 heridos en Tel Aviv [FOTOS]



►Hamas asegura que ha alcanzado un alto el fuego con Israel mediado por Egipto



Las imágenes van acompañadas de la leyenda: "OBSERVEN Y ESCUCHEN: Hamás lanza cohetes hacia civiles israelíes anoche" y fueron vistas al menos 230.000 veces en las distintas cuentas, según un recuento de la AFP a las 08:00 GMT del 27 de marzo.

Captura de pantalla del tuit en inglés del ejército israelí, realizada el 26 de marzo de 2019.

El video había sido difundido la noche del 25 de marzo, pero antes que en las cuentas del ejército israelí, en una página en Facebook propalestina.

La leyenda del video no precisa la fecha, lo que da lugar a pensar que la escena ocurre esa misma noche. La página en Facebook lleva el nombre “Al-Qods", el mismo que un canal de televisión cercano al movimiento islamista Hamas que cerró.

"Esta publicación (...) no representa a la cadena Al-Qods, que está oficialmente cerrada. La cadena no tiene nada que ver con eso", declaró a la AFP un ex dirigente del canal, bajo solicitud de anonimato, evocando la posibilidad de una acción de un "ex empleado".

Esta es la leyenda (originalmente en árabe) que acompaña el video: “Sé testigo de la alegría de los jóvenes en Gaza al momento de disparar cohetes de la resistencia palestina hacia las colonias a las afueras de Gaza, en respuesta a la agresión israelí sobre la Franja de Gaza”.

¿Qué sabemos?

La madrugada del lunes 25, un cohete disparado desde el sur de la Franja de Gaza recorrió 120 km según Israel e impactó sobre una vivienda en una localidad al norte de Tel Aviv. Siete personas resultaron heridas.

Esa misma noche, Israel lanzó ataques en represalia contra decenas de objetivos de Hamas y de Yihad Islámica en la Franja de Gaza.

Poco después, grupos armados de Gaza respondieron con decenas de disparos de cohetes y obuses de mortero en dirección de Israel, según periodistas de la AFP en Gaza.

Son estos últimos disparos los que el video difundido en las cuentas del ejército israelí pretende mostrar. En las imágenes, filmadas de noche y de mala calidad, aparecen 13 puntos luminosos que parten al cielo y hacia la derecha del video.

Todos estos puntos luminosos salen del mismo lugar e iluminan un edificio o varios edificios. En algunos momentos de la secuencia aparecen paneles publicitarios iluminados.

En el audio del video se oyen los disparos de cohetes y luego un hombre que grita "Allah Akbar" ("Dios es grande" en árabe).

En YouTube y en Facebook, la AFP pudo encontrar al menos 51 veces, en distintas cuentas, este mismo video, publicado alrededor del 15 de julio de 2014, en plena operación "Margen protector".

Esta operación tenía como objetivo poner fin a los disparos de cohetes y destruir los túneles cavados en Gaza. Esa guerra dejó 2.251 muertos del lado palestino, la gran mayoría civiles, según Naciones Unidas, y 74 muertos del lado israelí, en su mayoría soldados.

El ejército israelí explicó el miércoles a la AFP que el video se había publicado para "ilustrar los acontecimientos que ocurrían en ese momento preciso". Sin embargo los tuits en español, inglés y francés indicaban que la secuencia ocurría "anoche".

Este video "fue tomado directamente del sitio web de Hamas en el que la organización terrorista se regocijaba de exponer la forma con la que atemoriza a los ciudadanos israelíes", continuó el ejército, remitiendo al sitio de Facebook en cuestión.

En Twitter, uno de sus portavoces reconoció el 27 de marzo que el ejército había descubierto "después de la publicación" que se trataba de "antiguas imágenes", e insistió sobre el hecho de que habían sido publicadas por una página en Facebook cercana a Hamas.

WATCH AND LISTEN: Hamas fires a barrage of rockets at Israeli civilians last night. pic.twitter.com/iUrD9LxXBx — Israel Defense Forces (@IDF) 26 de marzo de 2019

¿Qué podemos concluir?

La AFP no pudo encontrar la fuente original del video ni certificar la fecha en la que fue tomado, pero la secuencia se remonta como mínimo a julio del 2014 y no a la madrugada del 26 de marzo del 2019.

Fuente: AFP