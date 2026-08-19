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Resumen

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Imagen de archivo de una protesta tras la muerte de la niña Hind Rajab. Foto: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Imagen de archivo de una protesta tras la muerte de la niña Hind Rajab. Foto: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció este miércoles que ha abierto una investigación penal por los disparos de militares israelíes en Gaza, en enero de 2024, contra el vehículo en el que viajaba la niña Hind Rajab, y reconocieron que uniformados perpetraron el ataque.

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