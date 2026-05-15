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Una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado en el Líbano, 07 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado en el Líbano, 07 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel afirmó este viernes que sus ataques han matado a más de 220 miembros del grupo chií libanés Hezbolá en el sur del Líbano durante la última semana.

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