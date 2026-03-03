Escuchar
Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. Foto: EFE/ Ejército de Israel
Por Agencia AFP

En Líbano prosiguen las órdenes de evacuación debido a los ataques llevados a cabo por Israel en respuesta a los disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y que según las autoridades libanesas han causado un total de 52 muertos. La ONU informó de al menos 30.000 desplazados.

