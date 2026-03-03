En Líbano prosiguen las órdenes de evacuación debido a los ataques llevados a cabo por Israel en respuesta a los disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y que según las autoridades libanesas han causado un total de 52 muertos. La ONU informó de al menos 30.000 desplazados.

Este martes, el ejército israelí lleva a cabo una incursión terrestre en una zona fronteriza del sur, indicó una fuente militar libanesa a AFP.

“Tropas terrestres de Israel avanzaron desde las llanuras de Kfarkila y Khiam”, junto a la frontera israelo-libanesa, indicó la fuente, que pidió el anonimato.

Hezbolá, un partido-milicia con un gran protagonismo político en Líbano y apadrinado por Irán desde hace décadas, dijo haber apuntado a tres bases militares situadas en el suelo israelí.

El sábado, al comienzo de la operación, en la que murió el líder supremo iraní Alí Jamenei, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que, aunque sería bienvenido, no es “el objetivo” de la guerra, que podría durar semanas o incluso “mucho más, según Washington.

Se trata ante todo, según Israel, de impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Después de la guerra de doce días de junio de 2025, los iraníes “comenzaron a construir nuevas instalaciones, búnkeres subterráneos que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y sus programas de armas nucleares fueran intocables en unos meses”, aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

“Y entonces podrían haber apuntado a Estados Unidos”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió a Rubio en X que “nunca ha habido una supuesta ‘amenaza” iraní’“.

