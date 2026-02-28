Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir. EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir. EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL
Por Agencia EFE

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, dijo que la operación contra Irán es “más compleja y complicada” que las anteriores, según un comunicado militar difundido esta tarde.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.