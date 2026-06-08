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Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. Foto: EFE/ Ejército de Israel
Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. Foto: EFE/ Ejército de Israel
Por Agencia EFE

El Ejército israelí aseguró este lunes estar preparándose para “varios días o el tiempo necesario” de enfrentamientos con Irán, confirmó una fuente militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a EFE después de que la nación persa atacara anoche a Israel, que respondió con nuevos bombardeos.

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