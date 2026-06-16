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El presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
El presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
Por Agencia EFE

El acuerdo entre EE.UU. e Irán, que Donald Trump ve factible que sea definitivo en el plazo previsto de 60 días, vio definidos este martes la fecha y lugar de la firma de su memorando de entendimiento, el viernes en el resort suizo de Bürgenstock, mientras que el presidente estadounidense empieza a elevar la presión sobre Israel.

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