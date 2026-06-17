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Ciudadanos iraníes permanecen de pie en una acera junto a una valla publicitaria que muestra al líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei, en Teherán, el 24 de abril de 2026. (Foto de AFP).
Ciudadanos iraníes permanecen de pie en una acera junto a una valla publicitaria que muestra al líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei, en Teherán, el 24 de abril de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos planean formalizar este viernes en Suiza contiene 14 puntos con un lenguaje “genérico” y “vago” en el que consta la reapertura de Ormuz y exenciones a las sanciones impuestas a Teherán, según la cadena CNN, que ha tenido acceso al borrador.

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