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"Sentí que el avión iba en picado", relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi. Foto: EFE/ Cuenta de X del primer ministro Narendra Modi
"Sentí que el avión iba en picado", relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi. Foto: EFE/ Cuenta de X del primer ministro Narendra Modi
/ Cuenta de X del primer ministro Narendra Modi
Por Agencia EFE

“Sentí que el avión iba en picado”, relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, al recordar el instante crítico en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo de Flydubai para salvar a los pasajeros.

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