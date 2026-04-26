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El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul, Turquía, el 22 de junio de 2025. (Foto de EFE/ERDEM SAHIN)
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul, Turquía, el 22 de junio de 2025. (Foto de EFE/ERDEM SAHIN)
/ J.P.Gandul
Por Agencia AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, se reunirá el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en Oriente Medio, informó este domingo la agencia de prensa ISNA.

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