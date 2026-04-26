El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, se reunirá el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en Oriente Medio, informó este domingo la agencia de prensa ISNA.

Araqchi hablará con “altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto al fuego y de los acontecimientos relacionados con él, y presentará un informe sobre esas conversaciones”, agregó la agencia, que citó al embajador iraní en Rusia.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó la visita del canciller iraní.

“Confirmamos la visita de Araqchi a Rusia con el objetivo de mantener conversaciones”, declaró el ministerio a la agencia de noticias RIA Novosti, sin aportar más detalles.

El canciller de Irán, Abas Araqchi, se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en pleno conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE

Araqchi regresó a Pakistán tras una breve visita a Omán, informaron medios estatales.

Según la agencia oficial IRNA, Araqchi llegó a última hora de la tarde a Pakistán, país que ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán en la guerra en Oriente Medio.

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