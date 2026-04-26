El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, se reunirá el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en Oriente Medio, informó este domingo la agencia de prensa ISNA.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, se reunirá el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en Oriente Medio, informó este domingo la agencia de prensa ISNA.
Araqchi hablará con “altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto al fuego y de los acontecimientos relacionados con él, y presentará un informe sobre esas conversaciones”, agregó la agencia, que citó al embajador iraní en Rusia.
A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)