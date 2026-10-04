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Resumen

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El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: EFE/EPA/Jose Sena Goulao
El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: EFE/EPA/Jose Sena Goulao
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, advirtió este domingo a Estados Unidos de que no existe una solución militar para la guerra y defendió la negociación diplomática como la única vía para poner fin al conflicto, aunque advirtió de que está preparado para responder si Washington vuelve a recurrir a la fuerza.

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