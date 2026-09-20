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Resumen

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, asiste a la ceremonia de presentación del retrato del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en el Capitolio de los Estados Unidos. (Foto de Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, asiste a la ceremonia de presentación del retrato del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en el Capitolio de los Estados Unidos. (Foto de Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ HEATHER DIEHL
Por Agencia EFE

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, John Ratcliffe, visitó este domingo Egipto y se reunió con su presidente, Abdelfatah al Sisi, con quien abordó los esfuerzos para alcanzar un “acuerdo integral” con Irán para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero en Oriente Medio.

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