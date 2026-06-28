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Resumen

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El jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
El jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó este domingo que el Ejército mantenga sus operaciones en el sur del Líbano ocupado, dos días después de la firma del acuerdo marco para el fin de las hostilidades alcanzado en Washington que contempla la retirada progresiva de las tropas israelíes.

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