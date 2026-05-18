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Captura de un video de retransmisión en directo de los propios barcos de la Flotilla Global Sumud que se encuentran rumbo a la Franja de Gaza, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques. (Flotilla Global Sumud / EFE)
Captura de un video de retransmisión en directo de los propios barcos de la Flotilla Global Sumud que se encuentran rumbo a la Franja de Gaza, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques. (Flotilla Global Sumud / EFE)
Por Agencia EFE

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan algunos de los buques.

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