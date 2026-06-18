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Mapa difundido por el Ejército de Israel del perímetro que invaden en el sur del Líbano. (Foto: EFE)
Mapa difundido por el Ejército de Israel del perímetro que invaden en el sur del Líbano. (Foto: EFE)
/ Ejército de Israel
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció este jueves que permanecerá en el territorio que mantiene invadido en el sur del Líbano, declaró un oficial de las fuerzas armadas, pese a la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que incluye “garantizar la integridad territorial del Líbano”.

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