El Ejército de Israel anunció este jueves que permanecerá en el territorio que mantiene invadido en el sur del Líbano, declaró un oficial de las fuerzas armadas, pese a la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que incluye “garantizar la integridad territorial del Líbano”.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) seguirán manteniendo su presencia en la Zona de Seguridad, debido a las necesidades operacionales, para eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva a las comunidades del norte”, asevera el oficial.

Israel se refiere como “zona de seguridad” al territorio que mantienen ocupado desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros dentro del país vecino.

Sin embargo, el oficial apuntó que el Ejército de Israel también atacará “amenazas” que identifique “más allá” de ese perímetro.

“Aún se están discutiendo más medidas en el marco de las negociaciones directas entre Israel y el Líbano. Los representantes volverán a reunirse la próxima semana”, añade, en referencia a las conversaciones en Washington entre ambos países (que excluyen al grupo que el Ejército israelí combate, Hizbulá).

Poco antes del anuncio, el Ejército de Israel compartió un mapa del perímetro que invade.

Este señala, en rojo, el área, que discurre a lo largo de la frontera sur libanesa y que se extiende más allá del río Litani, la línea geográfica a la que inicialmente avanzaron las tropas, y al norte de la cual ordenaron a la población libanesa desplazarse.

El punto más al norte está en la cresta de Ali al Taher, muy cerca de la importante ciudad meridional libanesa de Nabatieh.

El texto difundido del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que abre el camino a unas negociaciones para un acuerdo definitivo, incluye en su primer punto que ambos países, “así como sus aliados en la guerra actual”, declaran “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Asimismo, según reveló la Casa Blanca, establece el compromiso de las partes de “garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano”.

Sin embargo, Israel ha mantenido sus ataques en el país, con el lanzamiento horas después de la firma de un ataque con un dron en Arnoun que ha matado a una persona y herido gravemente a otra, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

En total, cerca de 3.800 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el recrudecimiento de las hostilidades entre ambos países el 2 de marzo.

En Israel, han muerto dos civiles por ataques de Hizbulá contra el norte del país, mientras que un total de 31 soldados han fallecido participando en la ofensiva contra el Líbano, al menos uno de ellos por fuego amigo.