El ejército israelí afirmó este miércoles a la AFP haber lanzado una operación en el centro de la Franja de Gaza, más allá de la “línea amarilla” que separa las zonas bajo su control de las de Hamás.

El miércoles, el ejército empezó “una operación selectiva en la Franja de Gaza, al oeste de la línea amarilla (...), con el fin de eliminar una amenaza que pesa sobre los soldados israelíes que operan en el territorio”, sostuvo.

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Una periodista de la AFP en la Franja de Gaza vio tanques israelíes posicionarse al este del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del territorio.

Una fuente de seguridad en Gaza dijo a la AFP que había un “intenso bombardeo de artillería israelí” al norte del campo de Nuseirat y reportó la presencia de vehículos militares israelíes en el centro de Gaza “en medio de disparos continuos y ataques aéreos desde el mediodía”.

Después del alto el fuego para Gaza alcanzado en octubre de 2025, se estableció la llamada línea amarilla para dividir las áreas bajo control israelí, más del 60% del territorio, de aquellas bajo dominio del grupo islamista palestino.

El ejército israelí afirma controlar más del 60% del territorio palestino.

Los palestinos transportan sus pertenencias en un carro tirado por un burro a lo largo de una carretera mientras los residentes evacuan sus hogares y refugios de tiendas de campaña en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras una orden del ejército israelí de abandonar la zona en medio de una operación militar el 18 de noviembre de 2026. Foto: EYAD BABA / AFP / EYAD BABA

“Hay infraestructura de Hamás en la zona del centro de la Franja de Gaza”, añadió el ejército, precisando que la operación involucra a personal militar y de la Agencia de Seguridad de Israel.

En un comunicado, el movimiento islamista palestino Hamás calificó la operación de “violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”.

El ejército israelí dijo a la AFP que estaba respondiendo a violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

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