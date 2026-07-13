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Resumen

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Mahmoud Ahmadineyad, expresidente de Irán. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EFE
Mahmoud Ahmadineyad, expresidente de Irán. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EFE
Por Agencia EFE

El expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad se encuentra bajo arresto domiciliario por orden de la Guardia Revolucionaria iraní, informó este lunes ‘The New York Times’ (NYT), que cita a cuatro altos funcionarios iraníes.

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